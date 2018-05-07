Точицкий назвал дату саммита Украина-ЕС

Саммит Украина-ЕС состоится 9 июля в Брюсселе. Об этом собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе сообщил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

Двусторонние саммиты между Украиной и Европейским Союзом проходят один раз на год поочередно в Киеве и Брюсселе.

В прошлом году встречу самого высокого уровня принимал Киев.