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Экс-министр Рудьковский был задержан в Дубае, - источник

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Экс-министр Рудьковский был задержан в Дубае, - источник

Экс-министр транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп от Партии регионов (2012-2014) Николай Рудьковский задерживался в Дубае миграционной службой ОАЭ за поддельный иракский паспорт. Об этом LB.ua  стало известно из собственных источников.

По словам источников, задержание произошло в первых числах апреля, и вплоть до 20-х чисел экс-регионал находился в местной тюрьме. Нынешний статус Рудьковского в деле скрывается.

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При этом после случившегося экс-нардеп за помощью в украинскую консульскую службу не обращался, поскольку — по сведениям близких к нему лиц — не планирует возвращаться в Украину, где не появлялся с 2014-го года.

По имеющейся информации, Рудьковский был задержан якобы за поддельный иракский паспорт, при этом — в процессе задержания — у него обнаружили также несколько паспортов других стран.

Украинскую «биометрику» экс-министр получил в одной из европейских стран (в украинском посольстве) в 2017 году. К тому моменту, у него на руках находились два отечественных загранпаспорта (оба выданы в 2012 году), один — с «шенгеном», второй — с американской визой типа B2 (обычной туристической). В момент получения «биометрии» один из них (тот, что содержал «шенген») — был, согласно требованию законодательства, изъят. При этом во втором паспорте содержалась действующая иракская виза, которая несколько раз использовалась.

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Отметим, еще в 2013 году СМИ писали о том, что Рудьковский намерен заняться добычей нефти в иракском Курдистане. Однако с нефтедобычей у экс-министра не сложилось из-за разногласий с правительством автономии. Вместе с тем, сообщается, что в последнее время Рудьковский занимался строительством в Ираке трубопровода сжиженнего газа, куда было привлечено большое количество российских денег.

Также у бывшего нардепа были проблемы с украинскими правоохранителями — он был объявлен в розыск «Интерпола», проходя по делу о похищении экс-главы ЧАО «Нефтегаздбыча» Олега Семинского, компании, среди собственников которой значились в своё время Николай Рудьковский и еще нынешний депутат от «Оппоблока» Нестор Шуфрич. Семинского похитили в 2011 году, а отпустили лишь спустя пять лет. Среди заказчиков похищения называлось имя Рудьковского.

Однако в то время, как Генпрокуратуру возглавлял Виктор Шокин, Рудьковский был снят с розыска «Интерпола». Информация о том, сохраняется ли его «карточка» во всеукраинском розыске сейчас, проверяется.

Николай Рудьковский, задержание, Дубаи
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