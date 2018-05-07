Стоимость земли в Украине может вырасти втрое после отмены моратория, - Всемирный банк

В случае снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения Всемирный банк готов предоставлять больше финансовой помощи Украине, а цены на землю вырастут. Об этом заявила в интервью Bloomberg Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, передает ЭП.
Всемирный банк прогнозирует, что цены на продажу земли вырастут до 3-3,5 тыс долларов за га по сравнению с 1-1,5 тыс долларов, которые действуют в настоящее время.
«Бизнес готов платить больше за определенность и возможность избежать инвестиционных рисков. Техническая работа по снятию моратория в Украине фактически завершена», — отметила Кахконен и подчеркнула, что это приведет к увеличению финансовой помощи Украине.
Также в публикации Bloomberg говорится, что украинские землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе при том, что качество украинских почв — одно из самых высоких в мире.
Но правительство затягивает вопрос рынка земли перед выборами во избежание репутационных рисков.
«Политики используют мораторий, чтобы „защищать крестьян“, хотя на самом деле просто пытаются получить электоральные дивиденды», — сказал в интервью Bloomberg Максим Мартынюк, первый заместитель министра аграрной политики.
Как известно, 7 декабря прошлого года Рада продлила мораторий на продажу земли.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.598,73 0.0076
|2.625,48 0.0007
|100 евро
|3.104,86 -0.0251
|3.159,85 -0.0291
|10 рублей
|3,81 0.0021
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