Совет ЕС расширил список антироссийских санкций

Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста.
В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс», и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж».
Под санкции также подпали «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.
Эти данные опубликованы в четверг в «Официальном журнале» ЕС.
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