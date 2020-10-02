Великобритания вслед за ЕС расширила санкции за строительство Керченского моста

Великобритания ввела санкции против двух физических и четырех юридических лиц, причастных к строительству моста в аннексированный РФ Крым.

Об этом говорится на сайте британского Министерства финансов.

В список внесли Александра Ганова, генерального директора компании «Гранд Сервис Экспресс», которая осуществляет железнодорожное сообщение между РФ и аннексированным Крымом, и Леонида Рыженькина, заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж», который с 2015 года занимался строительством моста через Керченский пролив.

Под санкции попали также четыре компании: «Ленпромтранспроект», «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», «Крымская железная дорога» и «Крымская первая страховая компания».

Санкции предусматривают замораживание финансовых активов людей и юридических лиц на территории Великобритании. Ведение любых финансовых дел, связанных с этими активами, является уголовным преступлением.

Напомним, 1 октября Европейский Совет добавил двух человек и четыре учреждения в перечень лиц и учреждений, на которых распространяются ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.