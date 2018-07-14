Экс-премьера Пакистана и его дочь арестовали в аэропорту

В Пакистане арестовали бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, заочно приговоренного к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, и его дочь. Об этом сообщает Bloomberg.

«Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был арестован после того, как он приземлился в своем родном городе Лахор в пятницу вечером перед национальным голосованием», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, Шариф и его дочь Мариам прилетели в Лахор из Лондона. В аэропорту власти развернули силы безопасности для предотвращения массовых выступлений сторонников экс- премьера.

После этого их отвезли в тюрьму вблизи Исламабада.

Как сообщал ранее Капитал, 6 июля суд в Пакистане приговорил бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, обвиняемого в коррупции, к 10 годам заключения. Он обвиняется в коррупции и покупке четырех дорогих квартир в Лондоне.

Экс-премьер Пакистана называет обвинения в свой адрес политически мотивированными.

67-летний Шариф подал в отставку в июле 2017 после того, как Верховный суд запретил ему занимать должности в органах власти по обвинению в коррупции.