Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф получил 10 лет тюрьмы

Суд в Пакистане признал бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа виновным по делу о коррупции, приговорив его к 10 годам тюрьмы. Вердикт вынес в пятницу Антикоррупционный суд Исламабада.

Дочь Наваза Марьям Шариф также была приговорена судом к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

В течение дня оглашение решения суда неоднократно откладывалось. В конечном итоге судья Мухаммад Башир огласил его только в 16:20 по местному времени (14:20 п).

В данный момент Наваз Шариф и его дочь Марьям находятся в Лондоне. Там проходит лечение жена бывшего главы кабинета министров Кульсум.

Верховный суд Пакистана в июле прошлого года отстранил Шарифа от должности премьер-министра страны, которую тот занимал трижды (1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годы), после публикации так называемого «панамского досье».

Согласно досье, дети экс-премьера владели офшорными счетами на Виргинских Островах, под их управлением находилась дорогостоящая недвижимость в Лондоне. Источники средств, на которые была приобретена эта недвижимость, вызвали сомнения у пакистанской юстиции, что послужило поводом для начала расследования.