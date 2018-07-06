Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф получил 10 лет тюрьмы

Суд в Пакистане признал бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа виновным по делу о коррупции, приговорив его к 10 годам тюрьмы. Вердикт вынес в пятницу Антикоррупционный суд Исламабада.
Дочь Наваза Марьям Шариф также была приговорена судом к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
В течение дня оглашение решения суда неоднократно откладывалось. В конечном итоге судья Мухаммад Башир огласил его только в 16:20 по местному времени (14:20 п).
В данный момент Наваз Шариф и его дочь Марьям находятся в Лондоне. Там проходит лечение жена бывшего главы кабинета министров Кульсум.
Верховный суд Пакистана в июле прошлого года отстранил Шарифа от должности премьер-министра страны, которую тот занимал трижды (1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годы), после публикации так называемого «панамского досье».
Согласно досье, дети экс-премьера владели офшорными счетами на Виргинских Островах, под их управлением находилась дорогостоящая недвижимость в Лондоне. Источники средств, на которые была приобретена эта недвижимость, вызвали сомнения у пакистанской юстиции, что послужило поводом для начала расследования.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,86 -0.031
|2.635,38 -0.0393
|100 евро
|3.044,96 0.0155
|3.094,79 0.0127
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