Войти
Порошенко подписал закон о расширении перечня участников боевых действий
официально
Порошенко подписал закон о расширении перечня участников боевых действий
После выборов 23 декабря в Украине будет уже 805 ОТГ
самоуправление
После выборов 23 декабря в Украине будет уже 805 ОТГ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Бывшего премьера Пакистана Наваза Шарифа приговорили к семи годам тюрьмы

274
Бывшего премьера Пакистана Наваза Шарифа приговорили к семи годам тюрьмы

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к семи годам тюрьмы в рамках дела о коррупции. Решение по данному делу вынес в понедельник Антикоррупционный суд Исламабада, сообщает телеканал Geo TV.

В ходе прошедших 24 декабря слушаний было рассмотрено два отдельных дела, касавшихся отмывания денег и коррупции: дело стального комбината Al-Azizia и инвестиционной фирмы Flagship Investment. Решением суда по первому обвинению Шариф приговорен к семи годам, а также денежному штрафу в размере $2,5 млн. По второму разбирательству премьер-министр был оправдан.

Всего против Шарифа было возбуждено три уголовных дела о коррупции. Первое судебное разбирательство было завершено 6 июля 2018 года. Тогда Шарифа приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере $8 млн.

Читайте также: Крымский мост для россиян важнее пенсий и выборов президента

Шариф, в третий раз ставший премьер-министром в 2013 году (ранее занимал пост в 1990-1993 годах и 1997-1999 годах), 28 июля 2017 года был признан Верховным судом «не соответствующим занимаемой должности» и подал в отставку. Обвинения против Шарифа были выдвинуты после того, как весной 2016 года в СМИ была опубликована информация из так называемого панамского досье (документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией и сопровождением офшорных компаний).

Пакистан, Наваз Шариф
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 24 декабря 2018
Воскресенье, 23 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Фарид Закария
Фарид Закария
политический аналитик (США)

Действительно ли Запад ждет мрачное будущее

Макрон оказался под давлением уличных протестов «желтых жилетов». Он был вынужден отказаться от одной из своих реформ и одобрить подрывные для бюджета субсидии, пытаясь успокоить толпу. Хаос царит и в Великобритании, поскольку там пытаются (хотя и терпят поражение) идти по пути Брексита. В Италии проблемы с бюджетом. А Венгрию и Польшу поглощает нелегальная демократия. Все это добавляет к депрессивной картине Европы и Запада. Но на самом ли деле все так мрачно?
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об экономических итогах 2018 года

Макрозадачей экономических реформ должна стать трансформация украинской экономки в направлении, заданном вышеприведенными векторами развития, задействование потенциала украинской науки. И тогда наша страна будет экспортировать не только катанку, ячмень и семена подсолнечника, аммиачную селитру и карбамидно-аммиачную смесь. Тогда Украина будет производить и продавать на внешних рынках электронное, оптическое телекоммуникационное и мультимедийное оборудование, продукцию аэрокосмической промышленности, судостроения, сельхозмашиностроения, станкостроения и фармацевтики.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара в 2019 году

Курсовая динамика ноября-декабря уходящего года была довольно насыщенной и доллар снова привлек к себе внимание как населения, так и бизнеса. Еще более интересной ситуация может быть в 2019 году. Выборы, растущая зависимость от аграриев (а значит и от урожая 2019) и дисбаланс во внешней торговле, на фоне растущей поддержки от внешних кредиторов, обещают сделать 2019 год для валютного рынка скорее не сложным, а очень интересным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016