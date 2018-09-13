Родственники сепаратистов ЛНР участвуют в ликвидации стратегического украинского предприятия

Компания «Юридическая фирма «Правовой аспект групп», которая сопровождает ликвидацию николаевского судостроительного завода «Океан», имеющего для Украины стратегическое значение, связана с «заместителем министра обороны» так называемой ЛНР Владимиром Надаенко (внесен в базу Миротворца и находится в розыске).

Основатели и руководители ЧП «Юридическая фирма «Правовой аспект групп» — сыновья и невестка Владимира Надаенко. Совместно с ликвидатором ЧАО «НСЗ Океан» Ириной Сербин, они участвуют в рейдерской схеме, цель которой — распродать по частям производственный и имущественный комплекс предприятия по цене в 12 раз ниже рыночной.

Об этом идет речь в обращении профсоюза предприятия, текст которого имеется в распоряжении редакции.

Как отмечают члены профсоюза, с помощью незаконных махинаций преступная группа сделала ЧАО «НСЗ Океан» должником и, на основании этого, начала ликвидацию предприятия. При этом основного акционера и фактического владельца завода «Океан» компанию «Зонел Оперейшинз Лімітед», а также членов профсоюза и сотрудников, которые фактически создали завод «Океан», злоумышленники лишили доступа к предприятию. Сейчас они делают все возможное, чтобы собственник не мог восстановить контроль над заводом и помешать уничтожению уникального производственного комплекса.

«В 2012 году (при курсе 8 грн. за 1 долл.) завод оценивали в 6 млрд. 134 млн. грн. Ликвидаторы выставили его на аукцион по цене 1 млрд. 818 млн. грн. При этом 1,4 млрд. грн. пойдет на погашение фиктивной задолженности, которую рейдеры создали искусственно. И только 418 млн. грн. пойдет на погашение обязательств перед реальными кредиторами. В случае успешной ликвидации предприятия прибыль компании, связанной с сепаратистами, может достичь 180 млн. грн», — отмечается в заявлении профсоюзной организации.

По мнению работников предприятия, действия ликвидатора Ирины Сербин, которая сотрудничает с ЧП «Юридическая фирма «Правовой аспект групп», попадают под действие ст. 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризму и финансированию распространения оружия массового поражения».

Собственник ЧАО «НСЗ Океан» уже обратился в Генпрокуратуру Украины и СБУ с заявлением о финансировании терроризма ликвидатором Ириной Сербин, подчеркивается в заявлении.