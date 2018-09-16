На Филиппинах число жертв тайфуна возросло до 59

В результате Тайфуна Мангхут на Филиппинах погибли уже 59 человек. Об этом сообщает местное издание Rappler, ссылаясь на заявление властей.

Отмечается, что тайфун вызвал оползень в Кордильерськом административном регионе, что на севере Филиппин. По данным полиции, от оползня погибли по меньшей мере 24 человека.

Кроме того, еще 5 человек погибли в провинции Кагаян и один — в регионе Илокос.

По данным властей, в провинции Бенгет погибли 16 человек, еще десятки пропали без вести. Кроме того, еще 13 смертей зафиксированы в Лоакане.

Кроме того, на сегодня Гонконг и южный Китай уже объявили предупреждение, уровень тревоги — «красный». Почти полмиллиона человек были эвакуированы из семи городов провинции Гуандун.

Национальный метеорологический центр сказал, что южный Китай «столкнется с серьезным испытанием, вызванным ветром и дождем», и призвал должностных лиц подготовиться к возможным бедствиям.

Также были отменены сотни рейсов. Все высокоскоростные и некоторые стандартные железнодорожные рейсы в провинциях Гуандун и Хайнань также были приостановлены в воскресенье, 16 сентября.