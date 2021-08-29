Взрыв в Кабуле: ракета попала в дом, есть жертвы

В Кабуле в результате ракетного обстрела погибли два человека, трое — пострадали. Среди жертв — женщины и дети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Asvaka.

По предварительным данным, сегодняшний взрыв в Кабуле был следствием ракетного обстрела. Один из снарядов попал в жилой дом в 11-м районе безопасности столицы, в результате чего погибли два человека, еще трое — получили ранения.

Очевидцы сообщают о том, что среди жертв есть женщины и дети.