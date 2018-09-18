В Украине разрешат покупку валюты онлайн

Национальный банк обнародовал проект структуры валютного регулирования, которое вступит в силу 7 февраля 2019 года вместе с введением в действие закона «О валюте и валютных операциях». Об этом пишет FinClub.

Действующие 56 нормативно-правовых акта в сфере валютного регулирования будут заменены 7 документами, которые будут определять структуру и правила валютного рынка, а также инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка.

«Разработка структуры валютного регулирования — это первый шаг к воплощению закона „О валюте и валютных операциях“ в жизнь. Далее мы будем наполнять их содержанием. При этом проект каждого из постановлений мы планируем обсудить с банковским и экспертным сообществом», — отметил замглавы НБУ Олег Чурий.

Согласно закону «О валюте и валютных операциях», ряд шагов по либерализации валютного регулирования будут сделаны сразу после начала действия закона.

Во-первых, предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до 365 дней (сейчас он составляет 180 дней).

Во-вторых, будет отменен валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс грн.

В-третьих, индивидуальные валютные лицензии будут отменены. Вместо них появится система электронных лимитов.

В-четвертых, будут отменены санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.

В-пятых, будет разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами. При этом на такие операции будет распространяться аналогичный лимит, как и на покупку наличной валюты (сейчас — до 150 тыс грн в день в эквиваленте).