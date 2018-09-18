Бывший инженер SpaceX запустит криптовалютную биржу

Компания LXDX, генеральным директором которой является бывший инженер SpaceX Джошуа Гринвальд, анонсировала запуск криптовалютной биржи для широкого круга пользователей. Она будет работать по институциональным стандартам, соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и обеспечивать безопасное хранение средств клиентов, пишет LeapRate.

«Мы уделили внимание тому, чтобы предоставить каждому инвестору возможность работать с эксклюзивными инструментами, такими как интеллектуальная маршрутизация ордеров, доступ к которым ранее могли получить только крупные компании», — подчеркнул Гринвальд.

Ранее стартап получил поддержку от крупных инвесторов, одним из которых стал венчурный фонд Dymon Asia. В сентябре LXDX переехала на Мальту, как и многие другие компании, связанные с цифровыми деньгами.