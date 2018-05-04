Совбез ООН обсудит ситуацию на Донбассе 29 мая

Совет безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на востоке Украины и пути ее урегулирования.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«29 мая будем иметь очередную возможность для обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации, сложившейся в результате российской агрессии против Украины, и пути ее урегулирования. Спасибо нашим польским друзьям, которые сейчас председательствуют в Совете, за включение этого вопроса в программу работы СБ ООН», — написал он в своем микроблоге Twitter.

Напомним, ранее посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совбез пока не готов серьезно обсуждать введение миротворцев на Донбасс.