Россия поставит сирийцам, сбившим русский самолет, С-300

Россия передаст военным Сирии зенитный ракетный комплекс С-300, говорится в поступившем в российские СМИ заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу. Комплекс будет поставлен в страну в течение ближайших двух недель. С-300 должен усилить боевые возможности в связи с крушением сбитого российского самолета Ил-20.

Комплекс «способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», заявил российский министр, отметив высокую высокой защищенность от помех и скорострельностью С-300.

Кроме того, Россия оснастит автоматизированными системами управления командные пункты сирийских соединений противовоздушной обороны (ПВО).