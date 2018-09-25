Швейцария объявила Абрамовича лицом, представляющим угрозу общественной безопасности

Федеральная полиция Швейцарии считает, что российский бизнесмен Роман Абрамович может представлять угрозу общественной безопасности и нанести репутационный ущерб стране, если получит вид на жительство. Об этом узнала швейцарская газета Tages-Anzeiger, пишет The Guardian.
Статья вышла после того, как бизнесмен проиграл судебную тяжбу против швейцарской медиагруппы Tamedia, которой принадлежат несколько ежедневных и еженедельных газет и журналов, включая Tages-Anzeiger. Абрамович требовал запретить публикацию этой информации. Судебный процесс шел с февраля.
В швейцарскую полицию обратилась миграционная служба страны, которая намеревалась узнать позицию правоохранительных органов по предоставлению Абрамовичу вида на жительство. Полиция, по данным газеты, ответила, что в отношении Абрамовича имеются «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами», а его активы в стране имеют «по крайней мере частично нелегальное происхождение».
The Guardian отмечает, что подозрения, о которых говорится в ответе полиции, не подтверждаются какими-либо судебными документами, а формальных обвинений в каких-либо нарушениях власти Швейцарии Абрамовичу не предъявляли.
В апреле другое издание, входящее в холдинг Tamedia, Le Matin Dimanche писало о неудачной попытке Абрамовича получить вид на жительство в Швейцарии. В статье говорилось, что заявку Абрамович подал еще в июле 2016 года. Глава миграционной службы кантона Вале Жак Делаваллаз рассказал изданию, что у «Романа Абрамовича были интересы в Вале». «Учитывая размер его финансов, муниципалитет заинтересован в нем как в налогоплательщике, мы выдали положительное заключение», — приводило его слова издание. Однако год спустя бизнесмен «неожиданно» отозвал свою заявку, говорилось в статье.
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