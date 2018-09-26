Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи запускает биткоин-фьючерсы

Компания Intercontinental Exchange (ICE), которая является оператором Нью-Йоркской фондовой биржи, подтвердила, что первым продуктом ее платформы Bakkt станут фьючерсы с физической поставкой биткоинов. Срочные контракты будут доступны в трех фиатных валютах — долларе США, британском фунте и евро.
«Нашими первыми контрактами станут фьючерсы с физической поставкой биткоинов, которые можно будет купить за фиатные валюты, включая USD, GBR и EUR. К примеру, результатом покупки одного фьючерса USD/BTC будет перевод на счет клиента одного биткоина», — сообщили представители Bakkt в Твиттер.
Запуск криптовалютной экосистемы для институциональных инвесторов Bakkt был анонсирован в августе 2018 года. Ее созданием занимаются ICE совместно с Microsoft, Starbucks и BCG. Площадка не будет поддерживать маржинальную торговлю, а все сделки будут полностью обеспечены реальными активами.
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