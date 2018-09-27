Глава МИД ФРГ раскритиковал политику Трампа

Принцип «Америка превыше всего», сформулированный президентом США Дональдом Трампом, не подходит для разрешения мировых вызовов. Об этом написал в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Америка превыше всего» — неверный ответ на проблемы нашего времени, это неверный ответ в том числе и для Америки. Глобализация, цифровые технологии, изменение климата не учитывают границ. Эти вызовы мы можем устранить лишь совместно при международном сотрудничестве", — отметил Маас, который сейчас находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.