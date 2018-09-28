Японские ученые посчитали, сколько осталось жить Вселенной

Ученые из Токийского университета и Национальной астрономической обсерватории Японии провели исследование и составили прогноз того, сколько времени сможет просуществовать Вселенная. Об этом сообщила газета Asahi Shimbun.
Они изучили порядка 10 млн галактик с помощью сверхмощного телескопа на Гавайях, а также эффект гравитационного линзирования и поведение темной энергии и темной материи в космическом пространстве. На основе этих данных и Теории большого взрыва японские специалисты в целом согласились с более ранними выводами своих коллег о расширении Вселенной за счет темной материи, составляющей порядка 95% от ее состава, однако, по их мнению, темпы в реальности отнюдь не такие быстрые, как предполагалось.
В соответствии с наиболее популярной гипотезой, конец Вселенной наступит именно в результате ее чрезмерного разрастания, что в свою очередь приведет к разрыву всех ее составляющих, включая звезды, до атомов.
Исходя из этого, ученые посчитали примерный срок до начала этого процесса, и он составил порядка 140 млрд лет, что в 10 раз превышает нынешний возраст Вселенной.
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