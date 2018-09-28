Акции Tesla рухнули в начале торгов в Нью-Йорке

Акции Tesla Илона Маска в пятницу утром сразу после открытия нью-йоркской фондовой биржи упали на 11,96%, до отметки 270,74.

Как отметила телекомпания CNN, это связано с иском федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обвинившей Маска в попытке ввести в заблуждение акционеров. Поводом для возбуждения иска стала запись Маска в Twitter от 7 августа, когда он сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу, и добавил, что «финансирование обеспечено».

Снижение курса акций Tesla может превратиться в серьезную проблему для компании, отметила CNN, поскольку ей срочно необходимы средства для оплаты долга в размере $1 млрд, и срок платежа наступит в феврале 2019 года. Еще одной проблемой для компании может стать то, что в иске ФКЦБ содержится рекомендация запретить Маску занимать пост руководителя акционерной компании.