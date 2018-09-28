Поезд «четырех столиц» отправился в первый рейс полупустым

В пятницу, 28 сентября, по маршруту Киев — Минск — Вильнюс — Рига начал курсировать поезд «четырех столиц» № 32/31. Об этом сообщил и.о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов в своем Facebook.

По его словам, 55% наполнения для первого рейса — «хороший показатель».

«Начиная с 30% заполненности пассажирами, поезд в Европу становится экономически рентабельным для украинской железной дороги», — сказал Кравцов.

Поезд «четырех столиц» будет курсировать из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс.

Продолжительность путешествия составит 19 часов с учетом прохождения границ. Маршрут поезда «четырех столиц» планируют продлить до Таллинна.