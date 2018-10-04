В Украину возвращается контроль скорости на дорогах

В Украине с понедельника, 8 октября, возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
«С понедельника возобновляем контроль соблюдения скорости на дорогах. Первая неделя в режиме предупреждений, а дальше применяем все механизмы наказания нарушителей. Делаем это не ради штрафов», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook в четверг.
По словам премьера, кроме контроля скорости, будет осуществляться мобилизация всех средств наблюдения ситуации на дорогах, контроль соблюдения технических норм транспорта, особенно общественного, жесткий весовой контроль, а также отдельная программа защиты детей и введение светоотражающих элементов одежды, чтобы детей было видно.
«Должны сократить аварийность и смертность на дорогах минимум на треть», — подчеркнул Гройсман.
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