Щебень для строительства Крымского моста поставляли из Украины

В СБУ заявили, что разоблачили противоправные поставки в Россию материалов для строительства керченского моста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладили его поставки в страну-агрессор. Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали его, в частности через посредников российской компании, которая является дочерней структурой «ОАО «Мостожелезобетонконструкция», — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ установили, что это общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству так называемого керченского моста.
Всего в России было совершено двадцать пять поставок щебня общей массой двадцать восемь тысяч тонн.
Из-за сотрудничества украинской коммерческой структуры с российскими предприятиями, работающими в оккупированном Крыму, следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса правоохранители провели санкционированные следственные действия в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора предприятия.
«Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договоры, контракты, грузовые таможенные декларации, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими во временно аннексированном Крыму», — рассказали в СБУ.
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