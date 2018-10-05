Щебень для строительства Крымского моста поставляли из Украины

В СБУ заявили, что разоблачили противоправные поставки в Россию материалов для строительства керченского моста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладили его поставки в страну-агрессор. Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали его, в частности через посредников российской компании, которая является дочерней структурой «ОАО «Мостожелезобетонконструкция», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что это общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству так называемого керченского моста.

Всего в России было совершено двадцать пять поставок щебня общей массой двадцать восемь тысяч тонн.

Из-за сотрудничества украинской коммерческой структуры с российскими предприятиями, работающими в оккупированном Крыму, следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса правоохранители провели санкционированные следственные действия в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора предприятия.

«Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договоры, контракты, грузовые таможенные декларации, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими во временно аннексированном Крыму», — рассказали в СБУ.