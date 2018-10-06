Против главы ЕБРР открыто расследование

Расследование из-за сбора личных данных акционеров проводится в отношении руководителя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

По его данным, 29 мая несколько государств — акционеров ЕБРР направили начальнику отдела банковского надзора письмо с требованием начать расследование в отношении главы банка. «Все указывает на то, что президент и члены исполнительного комитета занимаются сбором конфиденциальной и личной информации о членах совета директоров, — приводит агентство выдержки из документа. — Мы просим вас инициировать процедуру в связи с предполагаемым ненадлежащим поведением главы ЕБРР».

Отмечается, что жалобу анонимно подписали «ряд заинтересованных членов совета директоров и акционеров».

Как указывает Reuters со ссылкой на четырех представителей банка, с того момента в отношении президента ЕБРР начато внешнее расследование.

Сам Чакрабарти отказался комментировать эту информацию.