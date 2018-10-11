Банки стремительно закрывают свои отделения в регионах

С 1 апреля по 1 октября 2018 года количество банковских отделений в Украине сократилось с 9440 до 8760. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на данные Национального банка.

Больше всего за этот период закрылось отделений у Ощадбанка — 383 отделений, Приватбанка — 177 отделений, Укрсоцбанка — 65 отделений.

В то же время наибольший прирост по количеству отделений показали: Укрстройинвестбанк — 7 отделений, А-Банк — 5 отделений, Укргазбанк — 4 отделения.

Крупнейшую региональную сеть в Украине имеют Ощадбанк — 2744 отделений, Приватбанк — 2038, «Райффайзен Банк Аваль» — 503, УкрСиббанк — 310 и Альфа-банк (Украина) — 250 отделений.

Напомним, за сентябрь объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 1,5% до почти 502 миллиарда гривень.