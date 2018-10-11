Moneyveo обвиняют в незаконном использовании личных данных граждан для фиктивного кредитования

Служба безопасности Украины провела обыск в офисе микрофинансовой организации Moneyveo, изъяв технику и документы в рамках расследования по несанкционированному использованию личных данных граждан Украины.

Как сообщается на сайте СБУ, правоохранители совместно с прокуратурой в рамках начатого уголовного производства разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины с целью оформления фиктивных кредитных договоров.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний», — отмечается в сообщении СБУ.

Правоохранители задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств.

«В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок», — подчеркивается в сообщении СБУ.

Следственные действия продолжаются.

В пресс-службе Moneyveo агентству «Интерфакс-Украина» сообщили о том, что 9-10 октября 2018 года в киевском офисе компании прошел обыск, проведенный сотрудниками СБУ и прокуратуры.

«Лицами в штатском, которые представились сотрудниками СБУ, были изъяты рабочие и личные ноутбуки сотрудников компании Moneyveo. Мы считаем сегодняшние действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес», — заявила в комментарии агентству PR-менеджер Moneyveo Инна Калинина.

Она отметила, что компания готова оказать всю необходимую помощь следствию с целью скорейшего восстановления штатной работы офиса.

По данным Единого госреестра судебных решений, компания Moneyveo фигурирует в 121 деле.

Moneyveo — украинская финтех-компания, предоставляет услуги онлайн-микрокредитования более 300 тыс. клиентам. По данным компании, в ней работают более 200 специалистов.