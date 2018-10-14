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На аукционе Sotheby's побит мировой рекорд стоимости бутылки вина

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На аукционе Sotheby's побит мировой рекорд стоимости бутылки вина

Мировой рекорд по стоимости бутылки вина, проданной с аукциона, был побит в субботу на торгах в Нью-Йорке, организованных аукционным домом Sotheby’s. Об этом говорится в его заявлении.

Бутылку бургундского вина Romanee Conti урожая 1945 года приобрели за $558 тыс., еще одну такую же купили за $496 тыс. Их оценочная стоимость составляла $22-32 тыс. По данным аукционного дома, таких бутылок выпустили лишь около 600.

Как отмечают в Sotheby’s, предыдущий рекорд был установлен в 2007 году. Тогда на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке бутылка Chateau Mouton Rothschild урожая 1945 года объемом 3 л ушла с молотка за $310,7 тыс.

Две бутылки Romanee Conti, которые были проданы за рекордную цену, входили в личную коллекцию напитков французского винодела Роберта Друэна. Она была полностью распродана за $7,3 млн, в пять раз дороже ее оценочной стоимости.

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В заявлении также уточняется, что в среду с аукциона была продана за $843 тыс. бутылка виски Macallan, произведенного в 1926 году. Как подчеркивается, данная цена является рекордной для любой бутылки крепкого алкоголя, проданной с аукционов Sotheby’s, а также с любых торгов в Северной Америке. В Sotheby’s отмечают, что таких бутылок виски Macallan было вылущено лишь 40.

Sotheby’s, вино
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