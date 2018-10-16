Рада отказалась снимать неприкосновенность с Вилкула

Верховная Рада провалила голосование за привлечение к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула. За решение проголосовали 137 депутатов.

Таким образом, парламент не поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко.