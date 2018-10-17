Маск купит акции Tesla на $20 млн

Основатель Tesla Илон Маск рассказал, что планирует приобрести акции компании на $20 млн, сообщает CNBC со ссылкой на заявление гендиректора Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Отмечается, что Маск купит акции «в течение следующего открытого торгового окна по текущей рыночной цене». По данным MarketWatch, сейчас одна акция Tesla стоит чуть больше $277.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США признала Маска виновным в введении инвесторов в заблуждение, после того как основатель Tesla предложил выкупить акции компании с рынка по цене $420 за штуку. В результате Маск покинул пост в совете директоров, при этом сохранив должность гендиректора.
Маск не сможет занимать пост главы совета директоров Tesla в течение трех лет. Также Маска и Tesla обязали выплатить штрафы в $20 млн. Кроме того, компания должна будет нанять независимого председателя совета директоров, а также двух членов совета и создать комитет, который займется контролем коммуникаций Маска.
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