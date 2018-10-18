МХП нарастил экспорт курятины почти на 20%

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в июле-сентябре 2018 года продал внешним потребителям 160,78 тыс. тонн куриного мяса, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже в четверг, объем производства мяса птицы в третьем квартале 2018 года увеличились на 10% — до 150,65 тыс. тонн.

В целом за девять месяцев этого года МХП увеличило продажи мяса птицы сторонним компаниям на 7,2% — до 449,22 тыс. тонн благодаря росту экспортных продаж, а так же следуя стратегии уменьшения остатков курятины начиная с третьего квартала 2018 года.

Производство мяса птицы за девять месяцев выросло на 8% — до 458,54 тыс. тонн благодаря росту производства птицы с большим весом, снижению доли выборки птицы, а также в результате запуска новых площадок выращивания второй очереди.