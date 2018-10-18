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Японцы разработали гаджет для тех, кому трудно в открытом офисе

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Японцы разработали гаджет для тех, кому трудно в открытом офисе

Дизайн-студия Future Life Factory, входящая в состав Panasonic, и японский модельер Кунихико Моринаги разработали надеваемое устройство Wear Space, позволящее офисному работнику уединиться и полностью изолировать себя от внешнего мира. Надетая на голову, перегородка сужает периферийное зрение, а встроенные шумоподавляющие наушники заглушают разговоры коллег и другие посторонние звуки.

Wear Space представляет собой воротник из гибкого материала, который обертывается вокруг затылка. К мобильному приложению или компьютеру устройство подключается через Bluetooth.

Пользователи могут выбрать один из 3-х уровней шумоподавления, включить музыку или белый шум, заглушающий все посторонние звуки.

«По мере роста открытых офисов и ’цифровых кочевников’, работникам как никогда важно иметь личное пространство, в котором они могут сконцентрироваться, — цитирует Dezeen представителей компании. — Такое личное пространство мгновенно создает Wear Space — это так же просто, как надеть на себя что-то из одежды».

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Прототип SXSW был представлен на фестивале South by Southwest (SXSW) ранее в этом году. Теперь его можно предзаказать на японской краудфандинговой платформе Green Funding примерно за $260.

Panasonic, офис, Wear Space
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