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Британского миллиардера обвинили в домогательствах

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Британского миллиардера обвинили в домогательствах

Британский миллиардер, председатель совета директоров Arcadia Group, в которую входят бренды Topshop, Dorothy Perkins и Miss Selfridge, сэр Филип Грин был обвинен своими бывшими подчиненными в сексуальных домогательствах. Как пишет в четверг газета The Independent, 66-летний мужчина пытался помешать СМИ публиковать сделанные его экс-работниками заявления на эту тему.

Во вторник газета The Daily Telegraph сообщила, что некий ведущий бизнесмен получил судебный запрет на обнародование изданием информации о домогательствах и расовой дискриминации с его стороны. Как отмечает газета, она на протяжении восьми месяцев занималась расследованием обвинений, сделанных в отношении предпринимателя, но из-за постановления не смогла назвать его имя. По информации издания, чтобы заставить потерпевших молчать, бизнесмен использовал соглашения о неразглашении. Кроме того, предполагаемым жертвам были выплачены «значительные суммы».

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Как сообщает The Independent, личность Грина была раскрыта лордом Питером Хейном. «Я считаю своим долгом, пользуясь парламентским иммунитетом, назвать этим лицом Филипа Грина», — приводит издание слова, произнесенные им в Палате лордов.

Великобритания, Филип Грин, домогательство
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Четверг, 25 октября 2018
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