Британского миллиардера обвинили в домогательствах

Британский миллиардер, председатель совета директоров Arcadia Group, в которую входят бренды Topshop, Dorothy Perkins и Miss Selfridge, сэр Филип Грин был обвинен своими бывшими подчиненными в сексуальных домогательствах. Как пишет в четверг газета The Independent, 66-летний мужчина пытался помешать СМИ публиковать сделанные его экс-работниками заявления на эту тему.
Во вторник газета The Daily Telegraph сообщила, что некий ведущий бизнесмен получил судебный запрет на обнародование изданием информации о домогательствах и расовой дискриминации с его стороны. Как отмечает газета, она на протяжении восьми месяцев занималась расследованием обвинений, сделанных в отношении предпринимателя, но из-за постановления не смогла назвать его имя. По информации издания, чтобы заставить потерпевших молчать, бизнесмен использовал соглашения о неразглашении. Кроме того, предполагаемым жертвам были выплачены «значительные суммы».
Как сообщает The Independent, личность Грина была раскрыта лордом Питером Хейном. «Я считаю своим долгом, пользуясь парламентским иммунитетом, назвать этим лицом Филипа Грина», — приводит издание слова, произнесенные им в Палате лордов.
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