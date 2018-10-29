Fitch подтвердило рейтинг ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило ПриватБанку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах на уровне «B-», прогноз по рейтингам «стабильный».
Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинг устойчивости банка подтвержден на уровне «b-», национальный долгосрочный рейтинг повышен до «AA(ukr)» с «AA-(ukr)».
«Долгосрочные РДЭ ПриватБанка соответствуют рейтингу устойчивости, который, в свою очередь, отражает подверженность финучреждения суверенным рискам, существенную долю проблемных кредитов, умеренный потенциал абсорбировать убытки, а также риски ликвидности и потенциальные юридический риск, обусловленный поданным против банка иском на $0,4 млрд», — указанно в документе.
Повышение национального рейтинга, отражает переоценку агентством кредитоспособности его основных конкурентов — государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка.
Напомним, что ПриватБанк был национализирован 18 декабря 2016 года.
Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимает первое место среди 83 действовавших в стране банков.
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