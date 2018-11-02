В РФ считают, что Запад недостаточно активно защищает права человека в Украине

Страны Запада поднимают вопрос о нарушениях прав человека только на конфиденциальных встречах с руководством Украины, не говоря об этом публично. Это создает у властей страны «ощущение безнаказанности», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции.

«Те страны, которые имеют в данном случае решающее влияние на поведение киевских властей, имеют гораздо больше рычагов для того, чтобы не допускать грубейших нарушений прав человека», — отметил Лавров, которого цитируют российские СМИ.

«В конфиденциальных беседах эти мысли доносятся до киевского руководства, и мы знаем, что это именно так: и представители ОБСЕ это делают, и представители ведущих европейских стран. Они делают это тихо, надеясь на то, что сила убеждения, сила влияния, экономические рычаги воздействия сработают. Но именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности», — сказал российский министр, отвечая на вопрос о якобы замалчивании западными странами случаев нарушения прав человека в Украине.