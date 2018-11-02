Каталонские политики могут получить в Испании до 12 лет тюрьмы

Государственная адвокатура Испании представила обвинительное заключение по делу каталонских политиков и просит для них до 12 лет тюрьмы, сообщает агентство Europa Press.

По данным агентства, адвокатура просит 12 лет заключения для бывшего заместителя главы женералитета Каталонии Ориола Жункераса по обвинениям в организации мятежа и растрате государственных средств.

Бывших советников (членов каталонского правительства) Жоакима Форна, Жорди Туруля, Жозепа Руля, Рауля Ромевы и Долорс Бассы адвокатура также обвиняет в мятеже и растрате государственных средств и просит для них 11 с половиной лет заключения.

Для бывшего лидера общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчеса, главы другой общественной организации OmniumCultural Жорди Куишара и экс-спикера парламента Кармы Форкадель Государственная адвокатура просит восемь лет тюрьмы.

Напомним, что в референдуме о независимости, который провели каталонские власти 1 октября 2017 года, приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах референдума, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела.