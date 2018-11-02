Каталонские политики могут получить в Испании до 12 лет тюрьмы

Государственная адвокатура Испании представила обвинительное заключение по делу каталонских политиков и просит для них до 12 лет тюрьмы, сообщает агентство Europa Press.
По данным агентства, адвокатура просит 12 лет заключения для бывшего заместителя главы женералитета Каталонии Ориола Жункераса по обвинениям в организации мятежа и растрате государственных средств.
Бывших советников (членов каталонского правительства) Жоакима Форна, Жорди Туруля, Жозепа Руля, Рауля Ромевы и Долорс Бассы адвокатура также обвиняет в мятеже и растрате государственных средств и просит для них 11 с половиной лет заключения.
Для бывшего лидера общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчеса, главы другой общественной организации OmniumCultural Жорди Куишара и экс-спикера парламента Кармы Форкадель Государственная адвокатура просит восемь лет тюрьмы.
Напомним, что в референдуме о независимости, который провели каталонские власти 1 октября 2017 года, приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.
Основываясь на результатах референдума, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016