Луценко рассказал о подозреваемых в деле Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что пока у следствия есть 12 подозреваемых в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк и накануне «пиарщики на крови» якобы слили информацию об одном из них в СМИ. Об этом он заявил во время доклада с трибуны парламента во вторник.
По его словам, по результатам профессионального расследования быстро было установлено, кем преступление было организовано и выполнено. В частности, было проведено 367 допросов, 21 экспертиза.
«Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками. Сама Гандзюк говорила о части из них. Мне лично она выражала мнение о трех из этих лиц», — сказал Луценко.
Он добавил, что следствие считает доказанным вину исполнителя и организатора и дело в этой части будет передано в суд до конца года.
«О заказчике у следствия есть версии и уверен, что оно эффективно движется к завершению этой части расследования. До вчерашнего дня я был уверен, что мы сработаем эффективно. Но вчера, в результате пиара на крови, одна из версий утекла в СМИ», — заявил генпрокурор.
Он отметил, что возмущен тем «пиаром на крови», который развернулся вокруг дела Гандзюк.
«Не представляю, что может делать временная следственная комиссия без завершения следствия. Прокурор не даст доступ к любому документа следствия этого дела», — подчеркнул он.
«Утечка информации подорвала успешность следствия. Как парламентарий в прошлом мне понятно, что организаторам ВСК не нужен результат, а только пиар ради власти. Мы живем в извращенной атмосфере», — добавил Луценко.
Затем он заявил о том, что подаст заявление об отставке президенту Петру Порошену в связи с этим делом.
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