Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку

Генеральный прокурор Украины заявил, что подаст в отставку. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.

Причина такого решения — обвинения в недобросовестном расследовании дела об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе», — заявил генпрокурор.