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В Минфине озвучили сумму бюджетных потерь в случае введения налога на выведенный капитал

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В Минфине озвучили сумму бюджетных потерь в случае введения налога на выведенный капитал

Введение налога на выведенный капитал для всех компаний приведет к значительным бюджетным потерям. Об этом заявила и.о. министра финансов Оксана Макарова во время заседания парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, сообщает ЭП.

По оценкам Минфина, прямые потери бюджета в случае введения ННВК для всех действующих плательщиков налога на прибыль предприятий с 1 января 2019 составят 46,7 млрд грн. Сумма потерь в 2020 году может достичь еще 30 млрд грн.

По словам Маркаровой, потери доходов бюджета в результате введения ПНВК могут быть компенсированы или путем увеличения других налогов, или путем уменьшения государственных расходов. Минфин и профильный комитет уже рассматривал определенные компенсаторы, отметила она, однако покрыть потери от введения налога на выведенный капитал невозможно.

Одним из таких компенсаторов и.о. министра финансов считает отмену запрета игорного бизнеса. Это дало бы в бюджет дополнительно 5,7 млрд грн в год.

На сегодня законопроект находится на рассмотрении профильного парламентского комитета, и на рассмотрение Верховной рады не подавался.

«Реальной возможностью для внедрения ПнВК без угрозы фискальной устойчивости пока видится его введение для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 млн. грн. и использования компенсатора в виде условной уплаты авансом ПнВК в размере 50% от суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль за 2018 только для этой группы плательщиков», — сказала Маркарова.

В этом случае 98% от всего количества юридических лиц перейдут на уплату ПнВК и получат преимущества от этого налога.

Плательщиками налога на прибыль останутся около 4500 компаний с годовым объемом дохода больше 200 млн. грн., Которые задекларировали 85% общей суммы налога на прибыль (по данным годового декларирования 2017 года).

«Такая модель налогообложения обсуждалась с МВФ и после тяжелых переговоров, была согласована как возможная», — подчеркнула она, добавив, что специалисты МВФ готовы воспринимать подход к внедрению ПнВК, который не приведет к бюджетному дефициту не только в 2019 году, но и в последующих годах.

Также Макарова раскритиковала модель, которая предусматривает уплату ПнВК в 2019 году и в 2020 годах, которая была представлена на встрече Комитета ВРУ по налоговой и таможенной политики с миссией МВФ и Минфином. Она предусматривает, что налог на выведенный капитал будут платить все компании. А разница будет покрываться за счет авансовых взносов налогоплательщиков, которые должны рассчитываться как «0,5% от общей стоимости основных фондов, но не менее суммы уплаченного ПнВК в прошлом отчетном периоде вместе с авансовым взносом за такой период». Авансовый платеж так же будет определяться по стоимости основных фондов, но не менее 50% задекларированной суммы налога на прибыль за 2018.

«Это предложение не решает полностью проблемы бюджетных потерь, поскольку позволит перекрыть дефицит 2019 и частично дефицит 2020 года, но при этом возникнет существенная переплата по ПнВК на последующие годы. То есть решение проблемы фактически переносится на следующие периоды», — отметила и.о. министра финансов.

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Среди недостатков предложенной модели: она лишает возможности налогоплательщиков самостоятельно решать, когда платить налог, также в течение значительного периода времени бизнес не получит экономии по уплате налога, который мог бы реинвестировать.

«Все авансовые платежи на несколько лет подряд, то есть не только на 2019, будут зависеть от суммы налоговой нагрузки 2018 года. Это увеличит риски налоговых споров. Кроме того, за несколько лет сумма переплат может достичь сотен миллиардов гривен», — считает она.

налог на выведенный капитал, Оксана Макарова, ННВК
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