Налог на выведенный капитал – это реинвестирование в развитие украинского бизнеса

Модель обложения налогом на выведенный капитал работает в Эстонии еще с 2000 года, в Грузии с 2017 года, в Латвии с 2018 года. И после перехода на новую модель налога на прибыль в этих странах начал расти ВВП. К тому же, по легкости ведения бизнеса в рейтинге Doing Business — 2020, где важную роль играет и подход к налогообложению прибыли, Грузия заняла 7 место, Эстония — 18, Латвия — 19, а Украина, к моему большому сожалению, — 64 место. Это результат неплохой для Украины, но не лучший даже среди стран постсоветского пространства.

Пока идея введения налога на выведенный капитал по замкнутому кругу обсуждается, обсуждается, рассчитывается — Украина уже пятый год подряд теряет имеющиеся, но до сих пор не реализованные конкурентные преимущества.

Исходя из своей последовательной упорной борьбы за НнВК, отмечу следующее.

Внедрение НнВК, который предусматривает отсрочку уплаты налога до момента вывода средств из оборота предприятия, предусмотрено проектом Налогового кодекса Развития (НКР). Для разработки проектов, основные положения которого базируются на требованиях настоящего, АНУ привлекали авторов НнВК, представителей профильных организаций, ученых, представителей бизнеса и органов исполнительной власти. Проводилось его широкое обсуждение. В течение трех лет представители Ассоциации посетили почти все регионы Украины, в которых бизнес-сообщество поддерживает идею введения налога на выведенный капитал. Они четко осознают, что, в отличие от налога на прибыль предприятий, НнВК упрощает администрирование, снижает дискрецию, позволяет показывать реальную прибыль, уменьшает вмешательство государства в экономику, останавливает отток капитала и оздоравливает экономику.

Наши специалисты сделали анализ программ кандидатов в президенты Украины и установили, что из 44 кандидатов 11 пообещали введение НнВК вместо налога на прибыль предприятий. Позволю себе процитировать Президента Украины Владимира Зеленского: «Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал даст бизнесу больше свободы для развития и снизит административное давление». И для нас совершенно непонятным является то, почему законодательная и исполнительная власть не прислушиваются к потребностям украинского бизнеса, к предвыборным обещаниям Президента. Да, действительно многое сделано в «турборежиме», приняты законы, однако, как мы считаем, они не являются первоочередными. Есть над чем работать, в конце концов, есть ряд обещаний, крайне важных для бизнеса и экономики страны, однако их принятие почему-то все откладывается.

19 июля 2019 представители бизнеса, и в том числе я, как член Наблюдательного Совета Украинского Совета Бизнеса, в которую к тому времени уже входило 75 бизнес-ассоциаций, подписали Декларацию о намерениях по проведению реформ с политической партией «Слуга народа» и другими ведущими политическими партиями по проведению реформ в Украине. В ней одной из ключевых задач для реформирования страны в части существенного обновления и либерализации налогового законодательства была «замена дискреционного налога на прибыль предприятий инновационной моделью налогообложения выведенного капитала».

Извините, но бизнес-сообщество не понимает, почему нынешняя власть повторяет все то, что говорили ее предшественники — что МВФ против, что бюджет сбалансирован, что недополучим средства. С одной стороны, Министерство финансов Украины говорит, что в Украине только 10% зарегистрированных компаний, которые платят налог на прибыль, а остальные не платят, с другой — если заменить налог на прибыль предприятий, то недополучаем средства в бюджет. У меня лично складывается впечатление, что Министерство финансов Украины явно преувеличивает и никак не поймет, что внедрение НнВК — это не потери бюджета, а реинвестирование в развитие украинского бизнеса.

В который раз привожу пример Грузии, в которой процесс внедрения НнВК, считаю, прошел успешно, введение налога привело к двухлетним потерям в Грузии — лишь 2,08% от ВПП. Потому что страна заботится о собственном бизнесе, а не об интересах МВФ. Грузия не рассматривала НнВК как недополучение средств в бюджет, а видела инвестирование этих средств в развитие грузинского бизнеса. В Грузии после внедрения НнВК существенно повысились темпы роста ВВП: если в 2015 году было + 2.9%, то в 2017 году уже + 4.8%.

В рамках разработки нашего проекта НКР специалистами исследовалось влияние всех предложенных инициатив на бюджет страны. По расчетам экспертов, внедрение модели НнВК приводит к потерям бюджета до 40 млрд грн в первый год внедрения, в то же время приводит к дополнительному росту ВВП на 1.5% — 1.8% по расчетам МЭРТ.

Исходя из того, что первоочередной идеей введения НнВК является изменение философии и принципов администрирования корпоративного налога, а не снижение налоговой нагрузки, для минимизации потерь бюджета при введении НнВК допустимым эксперты считают повышение номинальной ставки НнВК на несколько процентов (недопущение значительного разрыва между ставками НДФЛ и НнВК), введение авансового взноса в размере от 30% до 50% (в зависимости от ставки по выплате дивидендов) от суммы уплаченного налога на прибыль за предыдущий год. Авансовый платеж будет учтен при начислении НнВК. Почему вообще не принимаются во внимание или отклоняются без контраргументов такие компенсаторы? Существующие 45-55% «теневой экономики» уже являются 100% аргументом в пользу принятия ПНВК. Инициативы, которые компенсируют потери бюджета в рамках проекта ПКР, оценены экспертами в 127,8-157,8 млрд грн.

Подчеркиваю, четкая стимулирующая функция НнВК — реинвестирование в развитие бизнеса, что само собой должно дать четкий толчок к его развитию и созданию стимулов для деловой и инвестиционной его активности. Налог на выведенный капитал — это не угроза потерь бюджета, это преимущество над действующим налогом на прибыль предприятий. И я уверен, если инвестиции пойдут в экономику Украины, как отечественные, так и иностранные, то это должно способствовать росту ВВП не на 1,5-1,8% в год, а гораздо больше, что действительно будет расцениваться как существенный экономический рост.

Хочу напомнить, что еще летом прошлого года в интервью представителям ряда СМИ Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: «Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной». Поэтому у нас все же теплится надежда, что власть прислушивается к потребностям бизнеса и внедрение НнВК станет первоочередным шагом «глубокой» реформы налоговой системы, а также будут приняты все необходимые меры для выполнения обещаний Президента Украины и соответствующих пунктов программы партии по внедрению модели НнВК с 2021 года.

Страны, которые внедрили эту реформу раньше, проводили ее в комплексе с большим количеством других реформ, которые стимулировали инвестиционный климат. Только путем проведения комплексных реформ можно создать необходимые условия для детенизации экономики, улучшения инвестиционного климата и развития бизнеса и экономики в целом. Чтобы вернуть доверие со стороны бизнеса к власти, необходимо ввести новые правила игры, приняв новый Налоговый Кодекс развития, в котором заменить налог на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал, изменить модель налогообложения имущества, а главное, чего ждет бизнес, — это снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, одновременно внедрить Закон о нулевом декларировании, осуществить настоящую налоговую реформу, превратив Государственную налоговую службу на Службу сервиса и делового партнерства для бизнеса и т.д.

И я глубоко убежден, что медлить с этим никак нельзя.