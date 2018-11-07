Правительство выделит 500 миллионов на зарплаты шахтерам

Кабинет министров принял решение о выделении 500 миллионов гривен на покрытие убытков государственных шахт. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает ЭП.
«Мы сегодня принимаем решение о выделении 500 млн средств на покрытие убытков украинских шахт, находящихся в государственной собственности, на выплату заработных плат», — сказал Гройсман.
По его словам, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик также представит программу реформирования украинских шахт, чтобы обеспечить конкурентную цену угля с госшахт.
Отметим, что в 2019 году на ликвидацию и содержание закрытых угольных шахт и углеперерабатывающих предприятий планируется направить 659,7 млн гривен.
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