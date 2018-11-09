На Львовщине из-за кори останавливают обучение в школах

В четырех школах в населенных пунктах вблизи Львова из-за большого количества больных корью приостановлено обучение. Об этом сообщает Zaxid.net.
«В четырех сельских школах вблизи Львова приостановили обучение. Учебный процесс приостановили в школах в Рудном и Лапаивке, а также в двух заведениях в Зимней Воде. Произошло это из-за обилия больных корью. Пока у школьников продолжаются незапланированные каникулы, медики призывают взрослых и детей вакцинироваться», - говорится в сообщении.
В частности, в школе пгт Рудное заболели корью 17 учеников.
«В понедельник начался первый урок. Подошла группа родителей, которые сказали, что в одном классе сразу заболели 13 учеников. Это 1-А класс. Всего, мы позже узнали, заболели 17 учеников», — рассказал директор школы № 74 Михаил Юрка.
Болезнь подхватили и ученики старших классов. В среду заболели 32 ученика и пятеро дошкольников.
В соседнем селе Зимняя Вода заболели корью 13 школьников.
В Лапаивке вспышка кори началась еще 10 октября. Педагоги и врачи отреагировали мгновенно, запретив допуск непривитых детей в коллективы. И это помогло, поскольку контакты уменьшились.
В самом Львове школы работают. Здесь корь подхватили 143 школьника и 20 дошкольников.
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