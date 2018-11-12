НАТО не будет размещать ядерное оружие в Европе

НАТО не планирует размещать ракеты с ядерными боеголовками в Европе и призывает Россию вернуться к диалогу с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Берлине.
«У НАТО нет намерений размещать ядерные ракеты в Европе. Как альянс, мы привержены безопасности всех союзников», — приводит слова Столтенберга его пресс-секретарь Оана Лунгеску в Twitter.
Вместе с тем генсек Североатлантического альянса обвинил Россию в развертывании новых ракетных систем, которые могут потенциально нести ядерный заряд. «Размещение Россией ракет ставит ДРСМД под угрозу. На протяжении многих лет Россия разрабатывала, производила и испытывала новую систему: SSC-8 (по российской классификации — 9М729). Эти ракеты мобильны и трудно отслеживаются, они могут нести ядерный заряд, что снижает порог развязывания ядерного конфликта», — сказал он.
«Мы призываем Россию обеспечить соответствие договору и вернуться к диалогу с США», — добавил он. При этом, по словам генсека НАТО, США полностью выполняют свои обязательства в рамках данного соглашения.
Напомним, что в последние годы между Россией и США обострилась полемика вокруг выполнения ДРСМД 1987 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях.
20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД.
ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования.
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