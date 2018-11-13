Google удвоит количество сотрудников в Нью-Йорке

Холдинг Alphabet и его дочерняя компания Google планируют расширить штат в Нью-Йорке вдвое в ближайшие 10 лет, заявила финансовый директор компаний Рут Порат на конференции WSJ Tech D.Live.
По данным The Wall Street Journal, компания собирается приобрести или арендовать офисное здание площадью 120 тыс. квадратных метров в западной части Гринвич-Виллидж на Манхэттене.
Окончание строительства здания планируется к 2022 году, и ожидается, что новый офис сможет вместить более 8,5 тыс. новых работников. В настоящее время в Нью-Йорке трудится боле 7 тыс. сотрудников поискового гиганта.
Google и другие компании высокотехнологичного сектора активно наращивают свое присутствие за пределами Кремниевой долины. Ранее Google анонсировала появление новых офисов в пригороде Лос-Анджелеса и первого офиса в Детройте, а конкурирующая Amazon, как ожидается, вскоре объявит об открытии представительств в Нью-Йорке и Западной Вирджинии.
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