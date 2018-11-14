Климкин едет в Вашингтон встречаться с Помпео

Глава МИД Украины Павел Климкин посетит США с рабочим визитом 14-16 ноября, где примет участие в заседании комиссии стратегического партнерства и проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает в среду пресс-служба МИД.
«Министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки», — говорится в сообщении на сайте МИД.
По данным ведомства, главной целью визита является проведение 16 ноября заседания обновленного формата комиссии стратегического партнерства Украина — США. Мероприятие пройдет под совместным председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Отмечается, что программой пребывания украинского министра в Вашингтоне также предусмотрено проведение переговоров с госсекретарем США, встречи с ведущими американскими законодателями и общение с представителями американской экспертной среды.
Во время визита также запланировано интервью Климкина американским СМИ.
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