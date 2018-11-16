Bloomberg назвал цену санкций для российской экономики

Объем российской экономики сейчас на 6% меньше, чем мог бы быть, из-за санкций Запада, которые были введены в 2014 году, говорится в исследовании Bloomberg Economics.
По оценкам экспертов, в настоящий момент ВВП России на 10% меньше, чем можно было прогнозировать в конце 2013 года.
Отмечается, что отчасти такая динамика связана с падением цен на нефть, а также внедрением в стране инфляционного таргетирования и распродажей на развивающихся рынках, однако санкции играют в этом большую роль.
«Часть разрыва между прогнозами и фактическими показателями, вероятно, является результатом устойчивого эффекта санкций, уже введенных и потенциальных, в течение последних пяти лет», — сообщил аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.
Как считают эксперты, этот фактор ставит под сомнение прогнозы правительства России о том, что реформы и инвестиции приведут к росту ВВП страны более чем на 3% к 2021 году.
«Такой рост возможен, но его темп не будет устойчивым без резкого повышения производительности в экономике», — отметил Джонсон.
Напомним, что отношения между РФ и западными странами ухудшились из-за ситуации в Украине и аннекции Крыма. Западные страны, обвинив Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, ввели санкции против Москвы.
В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.
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