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На что тратят свои деньги украинские заробитчане

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На что тратят свои деньги украинские заробитчане

Дома заробитчан в обычном западноукраинском селе можно узнать по новым высоким заборам, металлопластиковыми окнами и пристройками. И по отсутствию огорода. Вместо традиционных для украинских сел грядок картофеля, часто — трава и кусты. «Мои дочь с зятем — в Польше. Внуки учатся в городе. Кто это будет обрабатывать? Мне несколько грядок за домом хватает, а внукам это не нужно, они говорят, что себе купят», — объясняет хозяйка, прося не называть ее фамилию. Она боится, что потом к ней домой придут налоговики облагать доходы ее детей, честно заработанные за рубежом. Говорит, об этом судачат соседи, а в селе, в более чем в трети домов, кто-то на заработках. «Люди говорят, что власть хочет обложить налогами гастарбайтеров. Но это — то, с чего мы живем. Мы не делаем больших покупок: так, по дому. Сейчас большинство денег идет на внуков, которые учатся во Львове. Один внук, который будет компютерщиком — на платном. Внуки живут на квартире, а не в общежитии», — говорит женщина.

Миллиарды долларов ежегодно

По данным Национального банка Украины, только за пять месяцев этого года украинские заробитчане перечислили в Украину 4,5 млрд. долларов. К концу года, как ожидается, сумма возрастет вдвое. В Нацбанке отмечают, что теперь могут посчитать точнее, благодаря изменению методики оценки частных денежных переводов. В этом году посчитали уже не только официальные переводы, но и неофициальные.

Деньги с заработков, селяне, как правило, тратят на ремонт своих домов и образование детей. Такое наблюдение экспертов подтверждает из своего опыта и председатель Грабовецкой объединенной территориальной общины Богдан Барабаш. Община, которую он возглавляет, объединяет 6 сел. Значительная часть жителей уехали на заработки. «В бизнес редко вкладывают, но бывает. Кто парикмахерскую откроет, кто-то — магазин. Помогают работники и общине. В этом году, например, жители Конюхова сбрасывались на 400 метров дороги к селу. Собрали 80 тысяч гривен. Благодаря и заробитчанским деньгам тоже», — говорит руководитель общины. В то же время, он наблюдает еще одну тенденцию: если в ремонт, достройку домов еще вкладывают, то строить новые дома стали меньше, чем прежде. Предпочитают скорее покупать квартиры в городах.

Квартира в городе — любимая инвестиция

Об этом говорит и Николай Онуфриенко, руководитель отдела продаж агентства недвижимости. Заробитчане — важные инвесторы строительного бизнеса на Западной Украине, говорит маклер. И хотя сейчас уровень их инвестиций несколько падает, такие деньги — это еще треть рынка недвижимости. «Как правило, их интерес сезонный: перед Рождеством и летом. Приезжают в отпуск, а заодно покупают жилье», — говорит эксперт.

Но добавляет, что это если не учитывать покупку жилья местными жителями, которым также могут помогать деньгами родственники на заработках. По его словам, посчитать точно этот сегмент невозможно. Но очевидно, что речь идет о значительной части инвестиций в недвижимость.

По оценкам Николая Онуфриенко, примерно 60 процентов работников покупают жилье для проживания, и 40 — с целью прибыли. Инвестиции в предпринимательство или банковскую систему из-за их нестабильность людей интересуют меньше. Вложения в недвижимость с последующей ее сдачей в аренду это пока один из самых безопасных бизнес в Украине. Хотя председатель Регионального совета предпринимателей Львовщины Ростислав Сорока убежден, что если вкладывать в малый бизнес, доходы могут быть больше.

Сорока считает, что государство или органы местного самоуправления должны создавать бизнес-инкубаторы, индустриальные центры, помогать работникам вести и сопровождать бизнес. «Потому что первоочередной причиной того, почему работники не спешат вкладывать в малый бизнес, является страх из-за неумения его вести. Хотя условия для такого бизнеса сегодня как раз комфортные, в отличие от крупного и среднего, который всячески „прессуют“ проверками и штрафами. Здесь налоги незначительные, потому что большинство — на едином взносе, проверок нет. Самое время вкладывать в такой бизнес и поддерживать экономику», — говорит он.

Украина теряет деньги заробитчан

Но пока речь идет даже не о том, что деньги заробитчан не идут в бизнес, — даже те средства, которые инвестируются в строительство, Украина может потерять. Агент по недвижимости Светлана Мищанчук говорит о другой тенденции. «Теперь работники начали вкладывать в те страны, где работают. В основном, в Польшу, в жилье в крупнейших городах: Кракове, Варшаве, Вроцлаве. Они не видят будущего, боятся старости в Украине, поэтому вкладывают там. Тем более что цены там почти как в Украине, и к тому же доступна ипотека», — объясняет эксперт по недвижимости.

В прошлом году, по данным Главного статистического учреждения Польши, украинцы купили в Польше 70 тысяч квадратных метров жилья. Это на 16 процентов больше, чем в 2016 году.

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Украинцы все чаще легально трудоустраиваются в Польше. В прошлом году в этой стране, по данным Европейского ведомства статистики, было выдано 585 тысяч разрешений на проживание украинцам, приехавшим на работу.

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