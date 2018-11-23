Боксер Мэйуэзер за один день потратил на украшения $5,3 млн

Боксер Флойд Мэйуэзер за один день израсходовал $5,3 млн на ювелирные украшения в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил новостной ресурс TMZ.

По его данным, Мэйуэзер 14 ноября пришел в ювелирный магазин Peter Marco, расположенный в престижном районе Беверли-Хиллз. Спортсмен купил золотое кольцо за $2,3 млн, украшенный бриллиантами браслет весом 4,5 карата за $2,5 млн, золотую цепочку и трое наручных часов за $500 тыс. Форма оплаты - банковский чек, уточнил ресурс.

Мэйуэзер и ранее не скупился на траты. Он владеет коллекцией драгоценных часов на общую сумму $18 млн, машинами ($2 млн), набором колец и цепочек ($10 млн).

41-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, за бой с ирландцем Коннором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от $ 300 млн).

В июле журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей. За прошедший год американец заработал $285 млн, $10 млн из этой суммы он заработал с помощью рекламных контрактов, еще $275 млн американец получил за бой против ирландца Конора Макгрегора. Сам Макгрегор, являющийся бойцом ММА (смешанные единоборства), занял 12-е место в рейтинге. Он заработал $99 млн (85 - за бой, 14 - реклама).