СБУ выложила в сеть письма иностранных дипломатов о Голодоморе

Коллекция документов «Иностранные дипломаты о Голодоморе 1932-1933 в документах ОГПУ» опубликована в Сети к 85-й годовщине почтения памяти погибших во время Голодомора. Проект осуществляют Центр исследований освободительного движения и Отраслевой государственный архив СБУ.

«Серия документов освещает виденье этих страшных событий иностранными дипломатическими представителями Японии и Германии в Одессе, Харькове и Киеве, а также визит в Украину лидера партии радикальных социалистов, бывшего премьер-министра Франции Эдуара Эррио», — говорится в сообщении.

Коллекция включает 26 писем, донесений и сообщений от дипломатических учреждений относительно Голодомора. В частности, представленные документы рассказывают о мерах безопасности, принятых во время визита Эррио в УССР, в частности недопущении к нему «неблагонадежных граждан», в том числе представителей французских колонистов, а также тщательным образом подобранный маршрут визита по образцовым селам и колхозам. Как следствие, французский политик по возвращении на родину не подтвердил наличие голода.

В то же время японский консул Танака после посещения республик СССР отмечал, что «украинские крестьяне вызывают в сравнении с крестьянами других республик жалкое впечатление своей ободранной одеждой и истощенными мощами», и это наряду со строительством гигантских размеров фабрик, заводов и жилья на Донбассе.

Однако именно немецкие консульства были под особо пристальным надзором ОГПУ в связи с программой поддержки нищенским немецким колонистам. О фактах голода в УССР свидетельствуют их отчеты и общение с дипломатическими представителями Японии и Польши.

«...Теперь уже установлено, что катастрофа голода достигла всей Украины и что исключениями являются районы, где еще имеется хлеб. Судя по имеющимся достоверным сообщениям, в украинских селах умерло от голода 80% населения», — писал немецкий консул в письме в Министерство иностранных дел Германии в 1933 году.