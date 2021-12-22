Стефанчук хочет призвать спикеров парламентов стран мира признать Голодомор геноцидом

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук намерен в январе 2022 года обратиться к спикерам парламентов стран мира с просьбой признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов в Украине.

«Одним из фундаментально важных для создания и развития нашего государства является вопрос Голодомора. Мир должен знать правду об этом так же, как в свое время узнал ее по поводу Холокоста. В следующем году 90-я годовщина Голодомора. В связи с этим я лично в январе следующего года обращусь к спикерам парламентов мира с просьбой о признании Голодомора геноцидом украинского народа», — заявил спикер на ежегодной конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в среду.

При этом он подчеркнул, что поддержка этой инициативы со стороны украинских послов и правильная презентация ее с учетом специфики каждой страны являются критически важными.

«Я думаю, что весь украинский народ будет искренне благодарен, если наши послы во всех странах будут способствовать принятию соответствующих решений правительствами и парламентами мира. И поэтому я призываю послов в тех странах, которые до сих пор не признали это страшное преступление Советского Союза и коммунистического режима, убедить парламентариев этих стран принять соответствующие решения», — отметил Стефанчук.