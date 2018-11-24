В Украине сегодня День памяти жертв голодоморов

В Украине в субботу чтят память жертв голодоморов. Национальные памятные мероприятия начнутся в Киеве в 15.20 возле мемориала жертв Голодомора. В 16.00 начнется общенациональная минута молчания, во время которой украинцев призывают зажечь свечи возле мемориалов голодоморов или на подоконниках своих жилищ.
По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составляли 3,9 млн человек.
28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», согласно которому Голодомор был признан геноцидом украинского народа. Согласно украинскому законодательству «публичное отрицание Голодомора 1932 −1933 годов в Украине признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным».
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